От модната седмица: Холивудски романс с Rodarte

Сестрите Кейт и Лора Мълейви направиха една от най-запомнящите се презентации на седмицата на модата в Ню Йорк. Вместо дефиле дизайнерките на Rodarte създават модни портрети за есен-зима 2018, в които участват техните музи и приятелки сред знаменитостите. Ким Гордън, Миранда Джулай, Chloe & Halle, Grimes, Джия Копола и Хонг Шау са само част от тях. Актрисата Кирстен Дънст позира бременна за колекцията. “Това са портрети на нашите приятели. С някои от тях имаме връзка от толкова много години, че ни се искаше да са като изследване на характера”, казва Кейт. Резултатът е класически холивудски романс, който толкова подхожда на Rodarte. Под артистичните чадъри, обрасли с напъпили клонки, се разкриват красивите ретро модели на марката. Фотография за Rodarte есен 2018: Autumn de Wilde.

