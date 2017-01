Обувките на пролет 2017: Pierre Hardy

Френски шик и екстравагантност – това е рецептата на Pierre Hardy за обувките на пролет-лято 2017. Френският дизайнер създава неповторимите си чифтове, впечатляващи с всяка крачка. Пиер и екипът му се вдъхновяват от поп арт мотивите на Рой Лихтенщайн или предизвикателния глем рок стил. Среброто и телесните тонове са печелившата комбинация на сезона – едновременно естествена и футуристична. За Pierre Hardy дизайнът никога не приключва само с това.

Маестрото на обувките завършва всяка своя колекция с нетрадиционни форми и силуети. През пролет-лято 2017 това са токовете с извивки Calamity и изрязаните разноцветни мотиви на сандалите Parade. Не пропускайте пълната кампания от Pierre Hardy в нашата галерия.

