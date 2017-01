Обувките на пролет 2017: Casadei Techno Blade

Casadei пристъпват в новата година с новите обувки Techno Blade. За разлика от класическите Blade токове в новия силует те са слети с целия дизайн. Италианската марка съчетава Techno Blade с най-цветните схеми за пролет-лято 2017. Color block комбинациите са в розово и червено, синьо и зелено или микс от огледална кожа в бронз, сребро и злато.

Casadei поставят Techno Blade в драматичните заострени модели и отворените летни сандали със скрита платформа.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)