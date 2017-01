Обувките на Дженифър Лопес и Giuseppe Zanotti

Giuseppe Zanotti и Дженифър Лопес представят своята съвместна колекция обувки. Италианският дизайнер споделя, че винаги е бил вдъхновен от звездата и нейния стил. “Колекцията, също като Дженифър, е чувствена, изискана, модерна”, казва Джузепе. Шестте модела от колаборацията са максималната есенция на сценичния и ежедневен стил на Дженифър Лопес в актуална палитра. “Мисля, че няма нужда да казвам, че като почти всяка жена обичам убийствен чифт обувки”, споделя певицата. “Независимо дали съм на червения килим или облечена небрежно правилните обувки завършват тоалета ми и ме карат да се чувствам красива, секси и безстрашна. Колекцията, която Джузепе и аз създадохме е всичко, което бихте очаквали от двама ни – високи токове, секси ниски обувки и модерни спортни модели с точното количество блясък”, разкрива Дженифър Лопес. Колекцията Giuseppe Zanotti for Jennifer Lopez е в продажба от днес на сайта на GiuseppeZanotti.com.

