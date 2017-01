Новите монограми с YSL и Louis Vuitton

Saint Laurent и Louis Vuitton завръщат лукса на монограма в центъра на модните събития. Символите на двете модни къщи получават най-бляскавото признание под формата на бижута. Трибуквеното YSL лого от инициалите на Ив Сен Лоран се превръща в обици от две части.

Новият креативен директор на марката Антъни Вакарело отдава почит на легендарното YSL с дуалността на различни видове благороден метал в двете части на дизайна. Монограмните цветя на Louis Vuitton също подсказват за завръщането на идентичността в най-големите световни марки.

Новите гривни Idylle Twist са възможно най-деликатната форма на цветовете, завършващи обиколката около китката. В розово, жълто или бяло злато, Idylle Twist са и най-модерният вариант на класическия Louis Vuitton монограм.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (2 votes cast)