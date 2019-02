Новата ера на британския стил: Burberry

Новият артистичен директор на Burberry Рикардо Тиши ни изправя пред първата си официална кампания за марката. “Отпразнуваме нова естетика и нова ера”, споделя дизайнерът, а за целта му помагат цели шест британски фотографа: Nick Knight, Danko Steiner, Hugo Comte, Colin Dodgson, Peter Langer и Letty Schmiterlow. “Всички те са с много различна енергия, преживявания и гледна точка върху света, включително майсторите на британската фотография и следващото поколение, което има какво да каже. Те интерпретират новата ера за Burberry през неповторимите си очи”, казва още Рикардо Тиши. Разбира се, интересно е да видим и как дизайнерът променя добре познатите кодове на Burberry. На фокус за пролет-лято 2019 са обновените лого и легендарното каре на марката.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)