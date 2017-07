Мария Грация Кюри представя своята нежна армия за Dior есен-зима 2017. Креативната директорка на френската модна централа продължава да внася свеж стил в ДНК кодовете на марката. Може би най-характерната идея за сезона е фокусът върху безкрайните нюанси на синьото, които създават неповторимото визуално напластяване в колекцията. Перфектните кройки на съвременното bar сако срещат модерната униформа на денима.

И, разбира се, нищо не може да бъде завършено без разкошните вечерни рокли с бродерии, гарантиращи бляскави парти вечери. Нежната армия на Dior е заснета от френската майсторка на обектива Бриджит Лакомб.

