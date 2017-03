На брега с Tory Burch

Tory Burch среща стила на Западното и Източното крайбрежие на САЩ, за да направи перфектната модна комбинация в американски стил. ”East Coast среща West Coast. През пролет-лято 2017 започваме от Изтока, домакин на преп стила. От там продължаваме към свободолюбивите плажни градове на Западния бряг. Всичко е въпрос на контраст: графични мотиви и конструирани принтове, въжета и ширити, перли и макраме, мокасини и обувки без пета, структурираност или бохемска лекота”, споделя самата Тори Бърч. И завършва с думите: “Релаксиран и непринуден… това е есенцията на американския стил”.

Моряшката тематика на колекцията за пролет 2017 е представена от топмодела Сара Сампайо. Португалката позира на брега в релаксиращите визии на Tory Burch, закачливи принтове на лодки и корабни въжета и актуалните бански на сезона.

