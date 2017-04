Модерната булка на Carolina Herrera

Седмицата на сватбената мода продължаваме с Carolina Herrera и нейната разкошна колекция за пролет-лято 2018. Дизайнерката избира провансалски мотиви за своите пищни рокли, които пречупва през модерните силуети на сезона. “За мен най-важният личен ден за една жена е нейната сватба, и тя трябва да е романтична, женствена и ефирна, не трябва да бъде секси”, споделя самата Каролина Ерера.

Чувствеността на дамите е подчертана с плавни извивки, умело поставени дантелени детайли и ръчно бродирани цветчета от хортензии. Във втората част на колекцията Carolina Herrera разкрива и актуални сватбени костюми. “Това, според мен, е модерният начин да облека една булка”, казва дизайнерката.

