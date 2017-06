(м)Ода на любовта: Есен 2017 с Versace

Донатела Версаче ни представя кампания с послание за есен-зима 2017. Versace поставя фаталната си жена до своите най-важни ценности – любов, равенство, сила… Топмоделите Джиджи Хадид, Мика Арганараз, Тейлър Хил и Витория Черети са избрани за лицата на новия сезон и неговите важни послания. А изпълнението се пада на фотографа Брус Уебър и неговия неповторим поглед върху емоциите.

“След като говорих с Донатела за всичко, което се случва по света днес, искахме да направим снимки на хора, които се борят за нещо – за кауза, помагаща на други хора. Затова кампанията за нас беше като протест за мир и напомняне за връзката, която всички трябва да имаме едни с други”, споделя Брус.

