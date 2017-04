Летни тенденции с Mango

Mango представят тенденциите на лято 2017 в своята най-нова кампания. За топлия сезон испанската марка предлага всички основни нюанси на летния стил. Рокли с ретро принтове, асиметрични топове, моряшки мотиви и дантела намират място сред трендовете на Mango. Не на последно място марката ни предлага и богатство от бански костюми в графични принтове, които да ни отведат в актуална визия до плажа.

Лицата на лято 2017 от Mango са топмоделите Аризона Мюз, Алана Арингтън и София Аренс, заснети от Дан Мартенсен.

