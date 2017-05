Летен стил с H&M

H&M ни подготвят за топлото време с най-новата си кампания. Лято 2017 минава под знака на бохемската безгрижност и най-актуалните тенденции. Шведската марка изгражда цял нов гардероб около слънчевото време, начело с олекотени рокли и летните къси гащеризони. Между пастелните, милитъри и анималистични мотиви H&M осигуряват по нещо за всеки стил и вкус.

Ретро темата също не е пренебрегната – в нея са потопени всички плажни предложения. Лятото не може да мине и без задължителните аксесоари. Сред акцентите тук откриваме задължителните сламени шапки, малки чанти през рамото и слънчеви очила с котешки и авиатор форми.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)