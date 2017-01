Къща за кукли: Fendi пролет 2017

Fendi представят своята фантастична визия за пролет-лято 2017. Италианската модна централа, начело с Карл Лагерфелд, ни отвежда в своята къща за кукли. Класическото френско рококо с модерен привкус вдъхновява екипът на марката за свежата и еклектична колекция. Живите кукли на Fendi са добре познати – сестрите Джиджи и Бела Хадид и топмодела Витория Черети.

Трите грации позират пред обектива на самия Карл Лагерфелд за кадрите от кампанията. Не пропускайте пълната колекция на Fendi за пролет-лято 2017 в нашата галерия.

ГАЛЕРИЯ

