Котешки истории: Louis Vuitton x Grace Coddington

Louis Vuitton винаги ни изненадват с артистичните си дуети. Все пак, не е лесно да преоткриваме класическия монограм на марката, ако не го съживяваме с нови погледи. Сега френската централа се спира на една от най-влиятелните жени в света на модата: дългогодишния креативен директор на Vogue Грейс Кодингтън. Тя е отявлен любител на животните и именно пухкавите любимци се превръщат в темата на капсулната колекция Louis Vuitton x Grace Coddington. Котките на Грейс – Пъмпкин и Бланкет, стават главни герои върху аксесоарите на Louis Vuitton. Към котешката компания се присъединява и Леон – кучето на дизайнера Никола Гескиер. А символите от монограма на Louis Vuitton са обагрени в оранжево – в чест на огнената коса на Грейс.

Илюстрациите на Грейс са малкото и неустоимо допълнение към чантите, куфарите или шаловете. Малко ексцентрично, малко по детски наивно и вече много успешно. Остава да се насладим на очарователните кадри към колекцията.

ГАЛЕРИЯ

