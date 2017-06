Италианска есен с Giorgio Armani

Giorgio Armani ни представя своите модни портрети за есен-зима 2017. Италианският маестро на комфортната елегантност създава една класическа колекция за студения сезон. Както Армани добре знае, класиката не е случайност, а устойчива на времето необходимост. Затова тук се завръщат съвършените пропорции на костюмите Giorgio Armani, удобството на топлите връхни дрехи и луксът на кадифените лоуфъри.

Колекцията е заснета от Annemarieke van Drimmelen. Холандската фотографка съпоставя кадрите на моделите Чарли Фрейзър, Линейзи Монтеро, Марго Дейви и Милена Литвиновская с избрани детайли и аксесоари от Giorgio Armani есен-зима 2017.

