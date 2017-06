Източна екзотика от Zara

Zara ни отвеждат далеч на изток с новата си колекция за лято 2017. Една от най-пъстрите и елегантни тенденции на сезона получава специално внимание от дизайнерите на испанската марка. Източното пътешествие на Zara е прекрасна алтернатива на бохемската вълна, която вече традиционно завзема гардероба през топлите дни.

Топмоделът Кики Уилемс позира в избрани модели от колекцията Eastern Style – красиви кимоно-линии и свободни силуети. И, разбира се, жизнени и изкусни принтове на цветя, оставящи моментално впечатление със своята наситеност и контрасти. Екзотичната колекция на Zara е част от предложенията за пролет-лято 2017, налична в магазините на марката и онлайн.

ГАЛЕРИЯ

