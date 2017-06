Изкуството на бялата тениска

Семпла и незаменима, бялата тениска получава специално внимание от GAP като един от символите на небрежния американски стил. И какъв по-добър начин да се покаже нейната универсалност, от цяла група знаменитости? Вариациите на бялата тема в комбинация с дънки е представена от избрани модели и актриси под креативното ръководство на Едуард Енинфул – новият главен редактор на британския Vogue.

“Обичам оптимистичния американски стил и простотата на бялата тениска, която ти позволява да бъдеш себе си”, споделя Едуард. Сред дамите в бяла тениска са Кристи Бринкли, Приянка Чопра, Алек Уек, Адуа Абоа и Линеизи Монтеро.

