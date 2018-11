Затвори очи и мисли за Коледа!

Как бихте празнували Коледа, ако бяхте една от най-разпознаваемите модни къщи в света? Burberry ни отговарят на този въпрос всяка година, но през 2018-та надминават себе си. Лондонската централа събира на едно място звезден екип в състав Наоми Кембъл, нейната майка Валери Морис Кембъл, Кристин Скот Томас, Мат Смит и M.I.A. за един приковаващ погледа Коледен филм. Традициите на светлия празник поглеждаме през очите на огнената Джуно Калипсо. Червенокосата дама е фотограф и режисьор на всички кадри и както винаги се появява в част от тях. Джуно изследва танца между реалността и фантазията на една британска Коледа: от непредвидимото време на Острова, през забавени влакове до събирането на семейството и празничните трапези. Насладете се на Close Your Eyes and Think of Christmas от Burberry - празнична, страшна, усмихната, светла и тъмна приказка за Коледа, където виждаме и част от новата колаборация на марката с друга британска модна икона: Vivienne Westwood.

Наоми Кембъл за Burberry

Валери Морис Кембъл за Burberry

Кристин Скот Томас за Burberry

M.I.A. за Burberry

Джуно Калипсо за Burberry

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]