Есен в Палермо с Dolce & Gabbana

Поредният епизод от италианската любовна история на Dolce & Gabbana ни отвежда в Палермо. #DGPALERMO оставя отпечатъка на своята колекция за есен-зима 2017 с участието на цяла група модели, деца на знаменитости и дори принцеси като Мария-Олимпия от Гърция. Амелия Уиндзор, Соня Бен Амар, Корин Фокс и Лори Харви са сред останалите лица на Dolce & Gabbana за есента.

Вече познатият сценарии на модната къща преминава по улиците на Палермо с подобаваща доза цвят и шум, въвличайки в кадрите усмихнатите италианци. Фотографията за Dolce & Gabbana е поверена на братята Лука и Алесандро Морели.

ГАЛЕРИЯ

