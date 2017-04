Доза обувки: Stuart Weitzman пролет 2017

Stuart Weitzman представя обувките на пролет-лято 2017 заедно с всички основни тенденции на сезона. Лице на колекцията от американския дизайнер е Джиджи Хадид, която позира в основните предложения на сезона. Марката със сигурност е помислила за всички стилови предпочитания. Спортни модели, инкрустирани ниски сандали, стилето токове или сатенени ботуши – Stuart Weitzman търси разнообразието на всеки повод през топлите дни.

Черно-белите кадри за колекция пролет-лято 2017 са поверени на прочутия моден фотограф Марио Тестино. Не пропускайте обувките на Stuart Weitzman с Джиджи Хадид в нашата галерия!

ГАЛЕРИЯ

