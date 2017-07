Доза обувки: Salvatore Ferragamo есен 2017

Salvatore Ferragamo ни доставят задължителната доза италиански шик за есента. Жизнени цветове и принтове изпълват гардероба, но по традиция аксесоарите са това, което отличава всяка визия на марката. Обувките на сезона са екстравагантни, с флуидни подметки и ефектни контрасти между черно и злато. А it чантите на Ferragamo се преобразяват в мини, миди и макси големини.

Дамската и мъжката колекция на марката са заснети от фотографа Уолтър Пфайфър. Но през есен-зима 2017 италианската централа търси и вдъхновение от своите клиенти с хаштага #FerragamoandI. С него всички те могат да споделят своите стилни кадри с моделите на Salvatore Ferragamo в социалните мрежи.

