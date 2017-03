Доза обувки: Roger Vivier пролет 2017

Пролетта идва с ударна доза парижки шик от Roger Vivier! Бруно Фрисони изпраща своята стилна дама на околосветско пътешествие. “Въпреки че е парижанка по душа, тя е дълбоко свързана с множество култури и света около себе си”, споделя дизайнерът. Резултатът са едни наистина еклектични обувки и чанти с влияния от всички кътчета на земята. Освен класическата дантела и розата на Roger Vivier през пролет 2017 откриваме и металните токове от архивите на марката.

Приключението продължава през градински колажи от Англия или вечерните модели като бижута от арабска приказка. Чантите и обувките от актуалната колекция на Roger Vivier вече са в продажба в бутиците на марката и онлайн.

