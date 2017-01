Доза обувки: Kurt Geiger пролет 2017

Kurt Geiger представят най-смелата си колекция обувки и чанти за новия сезон. Екстравагантният им поглед върху аксесоарите завладява пролет-лято 2017. Апликации, флорални принтове и метални акценти отличават всеки модел от колекцията. Колибрита, инкрустирани с камъни и кристали или златни омари са съчетани с винтидж и азиатски десени, избрани от креативния директор на марката Ребека Фарар- Хокли.

Във фантастичния свят на аксесоарите Kurt Geiger се появява и неговата Алиса – топмодела Еди Кембъл. Жизнените кадри от кампанията включват всички най-очаквани обувки, чанти и раници от марката, заснети от креативния директор на Frame Denim - Erik Torstensson.

ГАЛЕРИЯ

