Доза обувки: Jimmy Choo x Off-White

Jimmy Choo и Off-White™ са новината на сезона! Първата съвместна колекция обувки на двете марки вече е любима на всички знаменитости и най-смелите експериментатори в модата. Чифтовете им пристъпват с привкус от 90-те и хумористично опаковани в имитация на целофан. “Колаборацията с марка като Off-White™ позволява на Jimmy Choo да изучава нови посоки и да участва в друг вид разговор. Обожавам да съчетавам идеите си с други креативни личности, да свързвам нашите основи в изненадващи и красиви колекции”, казва Сандра Чой, креативен директор на Jimmy Choo. “Иновативните мечти се сбъдват когато можем да съчетаем младежката жизнерадостност на Off-White™ с легендарната елегантност на Jimmy Choo” споделя и Virgil Abloh, креативен директор на Off-White™.

Някъде между сексапила на Jimmy Choo и предизвикателните материи и форми на Off-White™ откриваме и вече влюбените в обувките топмодели като Наоми Кембъл, Клаудия Шифър, Кая Гербер, Бела Хадид, Кендъл Дженър и Хейли Болдуин.

