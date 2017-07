Доза обувки: Jimmy Choo есен 2017

Jimmy Choo празнуват своето лондонско наследство през есен-зима 2017. Най-новите обувки на марката са заснети в Лондон, за да ни напомнят откъде започва звездната им история. Преди повече от 21 години обувките Jimmy Choo се появяват за първи път именно в тази модна столица. Неслучайно и есенните модели следват най-добре познатите кодове на марката. “Този сезон е особено чисто изражение на стила Jimmy Choo. Фокусирахме се върху всичко, което ни определя: самочувствието, сексапилът, игривостта и блясъкът”, казва креативният директор на марката Сандра Чой.

Червени високи ботуши, капси или каишките-гривни от кристали около глезените са задължителните чифтове на сезона. А немският топмодел Кати Нешер ни показва как точно изглежда неподражаемият лондонски дух на Jimmy Choo.

