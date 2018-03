Доза обувки: Christian Louboutin пролет 2018

Кристиан Лубутен представи най-новата си колекция обувки като ни приканва да вкусим дъгата. Пролет-лято 2018 от Christian Louboutin минава под знака на ярките цветове, неочаквани форми и новия ток “The Guéridon”. Той е вдъхновен от винтидж ар деко маса. “Токът The Guéridon бе създаден за жените, които обръщат внимание на детайла и искат височина и стабилност за своята фънки вечер”, обяснява в типичния си стил дизайнерът. Ретро брокат и футуристични PVC панделки се срещат в смелия дизайн на френската централа. А към това добавяме и удобните спортни чифтове и царствени еспадрили за топлия сезон. Не пропускайте пролет-лято 2018 край басейна с Christian Louboutin.

