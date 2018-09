Доза обувки: Christian Louboutin есен 2018

Christian Louboutin ни изпраща на архитектурно пътешествие с най-новата си колекция аксесоари. Обувките и чантите на сезона черпят вдъхновение от мотивите в дизайна за дома, и по-специално от 60-те и 70-те години на миналия век. Контрастите между цветове, форми и материали са неочаквани за почитателите на френския дизайнер, от когото сме свикнали да виждаме предимно пищна екстравагантност. Моделите от колекцията Christian Louboutin Interior Design ще се харесат на ценителите и със сигурност ще започнат десетки тенденции в останалите аксесоари. Затова нека се насладим на тази нетрадиционна идея от дизайнера и неговите иконични червени подметки!

