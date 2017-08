Доза обувки: Bruno Magli есен 2017

Bruno Magli прегръщат сексапилното излъчване на своите обувки и го превръщат в темата на новата си колекция. Без да бягат от класиката на италианската изработка. Семплите форми са подсилени с ефекта на черен велур, пера или камъни. Златните акценти са еднакво стилни върху ежедневните модели, високите чифтове или ботушите, вдъхновени от конната езда.

Притегателната сила на аксесоарите е подчертана в кампанията на марката. Уловени от Нино Муньос, кадрите следват предизвикателните лица на Bruno Magli и, разбира се, техните обувки.

ГАЛЕРИЯ

