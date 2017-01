Доза обувки: сватбен блясък с Jimmy Choo

Jimmy Choo представят своята най-нова колекция сватбени обувки, която със сигурност ще се настани в мечтите не само на бъдещите булки. “Перфектните обувки за сватбата правят сватбения ден още по-специален, а какво по-специално от това”, споделя Сандра Чой, креативен директор на Jimmy Choo. Марката става част от важния повод със своите красиви ръчно изработени чифтове. Луксозен сатен и кожа, брокат като блестяща чаша шампанско и класически силуети – това е изпитаната сватбена рецепта.

Колекцията Jimmy Choo Bridal 2017 предлага и услугата за монограм на марката – от инициали, през сърчица до сватбената дата върху подметките. Моделите са налични от средата на януари на JimmyChoo.com

ГАЛЕРИЯ

