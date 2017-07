Доза обувки: новите Nudes от Christian Louboutin

Christian Louboutin ни представя най-новите попълнения в своята колекция Nudes. Обувките в телесни нюанси се превърнаха в един от специалитетите на френския дизайнер, и е съвсем естествено тази успешна селекция да се разраства с нови модели. Сандалите с платформа Cherrysandal и стилето предизвикателството с връзки Christeriva се включват към нюд класиките на Christian Louboutin. Новите чифтове са налични в седем различни нюанса, които да паснат естествено на всяка кожа.

Не изневерявайки на своя сексапилен стил, Christian Louboutin представя Nudes с помощта на своите мажоретки на висок ток. Фотография: София и Мауро.

