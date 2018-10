Време за разкош! Новата синя книга на Tiffany

Четирите сезона вдъхновяват новата колекция на Tiffany & Co Blue Book 2018. Всяка година традиционната синя книга на марката представя най-възхитителните им творения от висшата бижутерия. През 2018-та Tiffany се потапя в цветовете на пролетта, лятото, есента и зимата. Петата част от колекцията е кръстена Color Theory и завършва цветното колело от бляскави камъни. “Колекцията Tiffany Blue Book е като лаборатория за разработка на уникални концепции, които по-късно ще се появят в новите колекции. Тук започват нашите най-експериментални, креативни и иновативни идеи”, споделя артистичният директор на Tiffany & Co. Рийд Кракоф. Безспорно тези бижута не са за всеки, но това не пречи да се насладим на майсторството, което ги сътворява.

ПРОЛЕТ

ЛЯТО

ЕСЕН

ЗИМА

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)