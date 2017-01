Висша мода пролет 2017: Maison Margiela

Творческата енергия на Maison Margiela и Джон Галиано донесе една от най-креативните колекции haute couture в Париж. Висшата мода на пролет 2017 се завърна с деконструиран блясък на подиума. Галиано отдавна не говори за своите вдъхновения, но това не пречи да ги откриваме в детайлите на неговата неподражаема мода. “Съблечени” почти до шевовете, дрехите се превръщат в липсващото звено между клетка и скулптура в движение. Визуалната комуникация на съвремието буквално покрива лицата – с бродирани от модерен Пикасо рисунки.

Възхитителната способност на Галиано да създава запомнящите се моменти на висшата мода бе очевидна до финала. Поставен от фантастичен обем или стелещо се като дим лице от тюл. Симбиозата с кодовете на Maison Margiela най-сетне е постигната по начина, който очаквахме отдавна.

ГАЛЕРИЯ

Фотография: Imaxtree

