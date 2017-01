Висша мода пролет 2017: Dolce&Gabbana

Въпреки че не са част от официалния график на висшата мода в Париж, Dolce&Gabbana безспорно са на най-високото стъпало на този спектакъл. Колекцията Alta moda на дизайнерите конкурира съвсем успешно френския блясък с доза италианска артистичност. За пореден път красотата на операта вдъхновява Доменико, Стефано и стотиците майстори на техните ателиета. “Обичаме Пучини, но Верди истински изразява италианския дух: радостта и мъката, драмата и усмивките”, споделят Долче и Габана. И показват как изглежда поглъщащата емоция на операта, преведена във всеки модел, преминал по подиума.

Героините изпяват своята история във фантастичните визии на Dolce & Gabbana - от розите в косите до инкрустираните токове на обувките. Коктейлните и вечерни рокли на марката оставиха без дъх присъстващите с изкусната си изработка и хиляди бляскави детайли. Дамската и мъжката колекция на модната къща се превърнаха в поредния шедьовър, показан в миланската Ла Скала.

