Висша мода пролет 2017: Dior

Вълшебна градина в Музея Роден в Париж посрещна първата колекция висша мода на Dior под ръководството на Мария Грация Кюри. Дизайнерката ни превежда през своя зелен лабиринт, вдъхновен от прочутите думи на маестро Диор: „След жените, цветята са най-божествените творения.”

Модерните нимфи на Dior са част от природната красота и тя е част от тях. Пеперуди и прилепи се превръщат в маски за лице, клоните се сплитат в колани и тиари, а цветята дават своите най-магнетични цветове.

Към ателиетата на Dior се присъединяват няколко експертни помощници. Stephen Jones създава маските-водни кончета и пеперуди, както и шапките от пера и цветя, а бижутата са дело на Claude Lalanne. Финалните щрихи за грима от Питър Филипс създават нежно излъчване със златна нотка от звезди в погледа.

