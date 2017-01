Висша мода пролет 2017: Chanel

В ателието на Коко Шанел на Rue Cambon ар деко огледалата на стълбите потапят посетителите в хиляди перспективи. Точно тези прочути отражения избира Карл Лагерфелд за колекцията висша мода пролет 2017 на Chanel. “Исках нещо перфектно и чисто. Исках момичетата да изглеждат като ходещи модни рисунки”, споделя дизайнерът. Огледалният свят е чудесен начин да огледаме съвършенството на Chanel от всеки възможен ъгъл. В началото на своя спектакъл модната къща заяви устояващата класика на кройката в бонбонена дъга от костюми в мента, праскова и лавандула. Това е начинът на майсторството на висшата мода да си проличи в най-семплата форма. Акцентът над талията и структурираните рамене намигват към завръщането на 80-те на дневен ред. Леката като перце тема продължава и във вечерната част на колекцията. Щраусови пера и марабу акценти са съчетани с проблясъците на метал и олекотени луксозни материи. Силуетите играят с пропорциите, които спазват желанието на Карл Лагерфелд да изглеждат като слезли от модна скица. Огледалните ефекти са постигнати с пайети и бродерии, които се пренасят дори върху обувките. Хилядите отражения на Chanel изпълниха Grand Palais с есенцията на висшата мода и оставиха след себе си нотките на изтънчени букети с калии.

Фотография за Chanel: © Olivier Saillant, Alix Marnat, Vittorio Zunino Celotto

