Висша мода пролет 2017: Atelier Versace

Съвременните богини на Versace се завръщат на седмицата на висшата мода. Вместо обичайния спектакъл с всички супермодели Донатела Версаче представя колекцията Atelier Versace в бутика на марката на Avenue Montaigne. Темата е Metamorphosis – може би забавен начин модната къща да отговори на все по-често циркулиращите новини, че Рикардо Тиши ще напусне Givenchy, за да поеме поста на главен дизайнер.

А може би метаморфозите винаги са подходяща тема за висшата мода на Versace. Тя се трансформира в границите на собствените си любими кодове, създавайки нови визуални послания. Цялата митология от антично изкуство, древни империи, русалки и богини се слива в пролетната колекция на италианската централа. Вечерният блясък е безспорният специалитет на Atelier Versace и през пролет 2017.

