Вечният Рим с Dolce & Gabbana

През есен 2018 Долче и Габана продължават модния си пътепис от Италия. След Капри, Венеция и Палермо през последните сезони, сега модното дуо ни отвежда във Вечния град – Рим. Dolce & Gabbana се къпе в духа на италианската столица от Фонтана ди Треви през площада Навона до Колизеума. По традиция пищно облечените модели на марката откриват нови приятели по пътя си и така се получават непринудените кадри за есента. Като добавим малко паста и много история, приветстваме #DGRoma!

