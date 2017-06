Бохемска сватба с For Love & Lemons

Любимците на бохемската мода от For Love & Lemons ни представят своята дългоочаквана първа колекция, посветена на булките. Сватбените модели на марката не изневеряват на добре познатия им стил и задължителните му кодове – флорални бродерии, волани и дантела. Далеч от конвенционалните предложения, тук откриваме множество вариации на късата сватбена рокля.

For Love & Lemons добавят и модели за гостите на сватбата, както и бельо за медения месец. Колекцията ще бъде сезонна, а първите модели за пролет-лято 2017 са налични от началото на месец юни.

ГАЛЕРИЯ

