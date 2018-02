Бодлите на розата от Christian Dior

Кралицата на цветята – розата, е любимото цвете на Кристиан Диор. Още от детството на дизайнера розовата градина в семейния дом в Гранвил оставя отпечатък в съзнанието му, който после ще разцъфва хиляди пъти на подиума. Затова не е случайно, че модната къща се завръща към розата и намира нови начини да ни разкрие нейната красота. Новите бижута от колекцията Bois de Rose създават романтична и женствена аура от най-опасната част на розата – бодлите. Креативният директор на бижутата Dior Виктоар дьо Кастелан за пореден път създава шедьовър от вечната тема. Тя свързва стеблото в изчистен дизайн в розово, жълто и бяло злато, като постига огледален ефект в моделите. Съвременната интерпретация на цветната класика от Christian Dior е представена с думите на маестрото: “За щастие съществуват цветята! Обичам ги твърде много, за да не ги използвам за своето въображение. Искам роза тук, или карамфил там”.

Снимки: Christian Dior

