Бижутата на есен 2017: Tiffany & Co

Tiffany & Co канят цяло съзвездие от знаменитости, за да ни представят бижутата на есен-зима 2017. Най-обичаните колекции на марката оживяват за новия сезон с помощта на Ел Фанинг, Зоуи Кравиц, Камерън Ръсел, Ани Кларк и Джанел Моне. Всички те позират пред обектива на Инес и Винууд в завладяващи черно-бели или цветни портрети. Tiffany & Co ни показват и блясъка на своите модели отблизо в двойните кадри с ръцете на всички свои звезди. Всичко това далече не е случайно – мотото на есен-зима 2017 е “There is only one”. Посланието за уникалност е посветено едновременно на всеки човек и на всяко бижу в синя кутийка.

