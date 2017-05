Банските на лято 2017: TwinSet

TwinSet представят своята плажна колекция за лято 2017 в елегантния стил на италианската марка. Simona Barbieri и дизайнерският екип внасят основата на актуалните тенденции към своите бестселъри в летен вариант. Класиката на целия бански е безспорното завръщане на сезона заедно с високата талия на ретро бикините.

TwinSet ни предлагат два основни стилизирани мотива за лято 2017 – апликации на сърца или цветя. Ресни, полка точки и олекотен велур не оставят съмнение, че вдъхновението тук ни носи най-доброто от ретро тенденциите. Не пропускайте избраното от банските, плажните дрехи и аксесоари на TwinSet, представени от испанския модел Кристина Тосио.

