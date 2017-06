Банските на лято 2017: & Other Stories

& Other Stories преследват слънчевите лъчи с актуалната си плажна колекция за лято 2017. В “Catch The Sun” марката ни предлага своя топ 6 на банските, които ще носим край морския бряг или басейна. Завръщането на целия бански е във фаталното червено, а воланите и животинските принтове са подбраните детайли на сезона.

Дизайнерите на & Other Stories съчетават своите ретро вдъхновения с най-подходящите аксесоари – сламени чанти, широкополи шапки или тюрбани от графични шалове. Плажната колекция на марката за лято 2017 е налична в продажба от месец май на Stories.com.

ГАЛЕРИЯ

