Банските на лято 2017: Calzedonia

Calzedonia ни подготвят за забавление под слънчевите лъчи с актуалната си колекция бански. Всички най-жизнерадостни тенденции на лято 2017 присъстват в предложенията на италианската марка. На плажа се завръщат целите бански с надписи, моряшки райета или плодови акценти. Момичетата на Calzedonia могат да избират и между полка точки, камуфлаж и фламинго принтове. Кадрите за лято 2017 са представени от 4 топмодела – Тони Гарн, Офели Гилерман, Джорджия Фаулър и Бланка Падила.

Не пропускайте банските на Calzedonia за новия сезон в пълната галерия.

