Lacoste сменят крокодила в логото си, защото…

Защото искат да привлекат вниманието ни към нещо много важно. За първи път от 85 години поло моделите на Lacoste ще заменят иконичното си лого с крокодил с един от 10 застрашени вида животни. Марката обяви съвместно партньорство с Международният съюз за защита на природата и природните ресурси и създаде колекцията Save our Species с 10 поло тениски с изчезващите животни. Това са най-малкият делфин в света – вакита, бирманската очилата костенурка, северен лепилемур, явански носорог, източен черен гибон, нощният папагал Какапо, калифорнийският кондор, саолата, суматранският тигър и игуаната анегада. “Бройката на моделите от всяка серия отговаря на оставащата популация в природата”, казват от Lacoste. А това, за съжаление, са точно 1775 животни. Всички приходи от продажбата на колекцията Save our Species ще бъдат дарени в помощ на усилията за запазване на видовете от изчезване.

В природата живеят още 250 саоли…

…157 папагала какапо…

… 150 източни черни гибона…

…и 40 бирмански очилати костенурки.

ГАЛЕРИЯ

