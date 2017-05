Jet-a-Porter: ваканция със стил

Net-a-Porter обръщат специално внимание на ваканционния стил с новата си платформа Jet-a-Porter. За пътешествениците новата секция в сайта ще предлага селекция от дизайнерски дрехи и аксесоари, начело с Chloé, Ellery, Zimmermann, Attico и Aquazzura. “Създадохме Jet-a-Porter за нашата често пътуваща глобална клиентела – за да им предложим внимателно подбрани продукти от ексклузивни капсулни колекции и нови марки. Клиентката на Net-a-Porter посещава много места по света през годината и Jet-a-Porter ще посреща всички нужди на нейния ваканционен гардероб, без значение от сезона”, коментира Алисън Лоунис, президент на Net-a-Porter и Mr Porter.

Jet-a-Porter за първи път включва и 14 нови марки: Diane Von Furstenberg Swim, Muuñ, Solid and Striped, Staud, Hunza G, RE/DONE, Place Nationale, Nannacay, Kayu, Cali Dreaming, Rye, Cloe Cassandro, Draper James и Cult Gaia.

