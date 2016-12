6 урока за бизнеса от Manolo Blahnik

Маноло Бланик ни дава своите 6 безценни урока за бизнеса от личния си опит. Безспорно британският дизайнер, световно известен със своите фантастични обувки, е чудесен съветник по въпроса. Ето как Маноло работи и изгражда своята едноименна империя Manolo Blahnik:

1. Винаги изглеждайте безупречно! „Независимо от всичко!“, казва Маноло.

2. Винаги проверявайте всичко поне два пъти. „Даже по три пъти!“

3. Не приемайте всичко твърде насериозно. „Това е най-важното. Трябва да се забавлявате, каквото и да правите!“



4. Бъдете любопитни! „Мисля, че ще си умра любопитен!“, споделя Маноло Бланик.

5. Не спирайте! Не спирайте! Не спирайте! „Дори да направите ужасяваща грешка по пътя, важното е да се поучите от нея“.

6. Бъдете верни на своя стил! „Вашият личен стил е това, което ви отличава от всички, не се съмнявайте в него“.

