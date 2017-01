12 любопитни факта за синия цвят на Tiffany&Co

Магическото синьо на Tiffany е почти толкова известно, колкото и бижутата, които символизира. Но какво прави толкова специален точно този нежен син нюанс? Ето как цветът Tiffany Blue се преплита в историята на една от най-известните ювелирни марки в света.

1. Цветът Tiffany Blue е избран от създателя на марката Чарлз Луис Тифани за корицата на синята книга Tiffany Blue Book – ежегодната колекция от най-разкошните бижута на марката.

2. Първата поява на Tiffany Blue Book е през 1845г. Тя съществува и до днес.

3. Цветът Tiffany Blue е познат още като цвета на незабравката или Robin egg blue – нюанс, носещ името си от невероятно сините яйца на Червеногръдия дрозд.

4. Синьото Tiffany Blue е с повече жълта основа.

5. Смята се, че Чарлз Луис Тифани избира цвета заради популярността на тюркоаза през 19-ти век.

6. Тюркоазът е и символ на сватбения ден през Викторианската епоха – булките подарявали тюркоазена брошка във формата на гълъб като спомен на гостите.

7. Днес малката синя кутия за бижута Tiffany Blue Box е един от най-разпознаваемите символи на предстоящия годеж. Дотолкова, че името Tiffany Blue Box е отделно запазена марка.

8. Tiffany Blue Box не може да бъде дадена без покупка от марката по заръка на създателя на Tiffany& Co Чарлз Луис Тифани.

9. “Тифани има едно нещо в наличност, което не можете да купите от него. Защото колкото и пари да предлагате, той може само да ви го подари. И това е една от неговите кутии”, пишат от New York Sun през 1906г.

10. Цветът Tiffany Blue се намира под номер 1837 в скалата на Pantone. Pantone стандартизират цвета на марката през 2001-ва, за да бъде той еднакъв навсякъде по света. И поставят номер 1837 в чест на годината на създаване на Tiffany&Co – 1837.

11. През 1961г. Tiffany отварят вратите си за първи път в неделя. Причината са снимките на филма “Закуска в Тифани” с Одри Хепбърн. За заснемането е наета въоръжена охрана от 40 души, които са инструктирани да не изчезне нито една малка синя кутийка.

12. Tiffany Blue Box се превръща в бижу през 2014-та – с красивата висулка Tiffany Blue Box Charm.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (4 votes cast)