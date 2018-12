10 урока по елегантност от кралица Елизабет Втора

Не, разбира се, че не ни ги е казала самата кралица. Но за по-наблюдателните и любопитните винаги има какви тайни да научим за стила от Елизабет Втора. Някои са очевидни, други са скрити и гениални, а трети са просто признак на добро възпитание. Ето ги и 10-те урока по елегантност, преподадени ни тихо от британския монарх.

1. Ръкавиците

Кралицата почти винаги носи изчистени бели ръкавици и те са нейна запазена марка. Повече от 70 години честта да ги създава има Cornelia James. Освен, че са неразделна част от стила на Елизабет Втора, белите ръкавици се използват и от чисто хигиенна гледна точка. Все пак, ръкостисканията на кралицата за един ден могат да са стотици. Любопитен факт е, че Елизабет предпочита чист памук с кадифен завършек за своите ръкавици, както и дължина над китките, за да може да се носят с всякакви палта, без да разкриват ръцете.



Портрет на кралица Елизабет Втора от Ани Лейбовиц за списание Vanity Fair, 2007г.

2. Лакът за нокти

Ако все пак някога зърнете ръцете на кралица Елизабет Втора, то те ще са с къси нокти, с несъществуващ, безцветен или телесен лак. Ярките и силни цветове няма да видите и върху ръцете на Кейт Мидълтън или Меган Маркъл.

3. Чантата

Елизабет Втора не се разделя със своите колоритни чанти. И тук кралицата е прекрасно консервативна – нейните чанти се изработват само от Launer London и са в почти идентичен модел. Това не пречи да са поне 200 на брой и да крият възхитителни тайни. Чантата се използва за таен код между кралицата и нейния екип. Когато е сложена на масата, например, Елизабет Втора предпочита да си тръгне възпитано до 5 минути. А какво се крие вътре? Очила за четене, огледалце, подарено от съпруга й, химикалка, кукичка за закачане на самата чанта… Сред митичното съдържание има и изгладени банкноти, когато кралицата отива на църква и носна кърпичка, когато и кралицата е човек. Може би най-любопитно си остава признанието на бившата първа дама на САЩ Лора Буш, според която кралицата си позволява да си слага червило по време на официални събития. „Кралицата ми каза, че мога да го правя и аз я послушах“, споделя Лора. Ако се чудите, будните фотографи са заснели и любимото червило на Елизабет Втора – Clarins в цвят фуксия.

4. Цветовете

Наред с ръкавиците, когато мислим за британската кралица, винаги си представяме ярки цветове. Дотолкова, че дори Pantone създадоха цветно колело в чест на колоритните й костюми. Смята се, че живите цветове създават добро настроение и излъчване и затова те са предпочитани от Елизабет Втора. Също така – лоши новини за любителите на черното. Можете да го видите върху кралицата само за тъжни поводи и погребения.

5. Дрескод

Използването на черното е само малка част от добрите маниери на кралицата в дрескода. Ако сте достатъчно наблюдателни, ще видите, че тя никога не е облечена неподходящо, на първо място спрямо времето. Ако навън е студено, кралицата е с палто, и точка по въпроса. И, дори да имаш всички бижута и тиари на света, ги носиш само на подходящите приеми и оперни вечери…

*Еволюцията на шапките на кралицата от My Voucher Codes

6. Шапка

За къде без шапката? Кралица Елизабет Втора е от малкото останали дами, които считат, че шапката завършва всеки тоалет. Особено внимание към аксесоара има по време на конните надбягвания, когато дори има залагания в какъв цвят шапка ще се появи британския монарх. „Голата“ глава е допустима само, когато върху нея има корона… Смята се, че кралицата има над 5000 различни шапки и фасинатори. Уау!

7. Чорапи

Разбира се, че и краката не може да са на показ, или поне не без телесен чорапогащник. Абсолютно обикновен, без ликра, моля!

8. Бижута

Излишно е да казваме отново, но Елизабет Втора има бижута, за които можем само да четем. И най-важният й урок е да бъдем пестеливи с тях. Една брошка е достатъчна за ежедневието, или пък деликатни обеци. Пищността на диамантите е позволена само за големи вечерни събития с black или white tie дрескод. Накратко – кралицата никога не би си позволила да се разхожда като Коледна елха, колкото и да е модерно.

9. Пола

Не е случайно, че отделяме специално място за полите на кралицата. На първо място, те винаги са с елегантна дължина под коляното. И на второ място – крият страхотна тайна, с която всяка жена може да си улесни живота във ветровит ден. Не се сещате да сте виждали полата на кралицата издухана от вятъра, нали? Това, естествено, не е случайно. В подгъвите на всяка пола на Елизабет Втора са пришити малки оловни топчета, които създават тежест и пречат на времето да пречи на кралицата!

10. Усмивка

Най-важното е най-накрая. Ако можем да научим само едно от Нейно величество, то ще бъде това – няма как да сме елегантни, ако не се държим ведро и възпитано. Затова кралицата почти винаги е усмихната и приветлива.

