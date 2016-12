Шапки горе! 40 години Stephen Jones

Стивън Джоунс е един от магьосниците, без които вълшебството на модата нямаше да е завършено. Неговите шапки са последен щрих във всяко спиращо дъха дефиле на висшата мода. Ексцентричният британец разказва своята история в книгата Stephen Jones – Souvenirs. В първо лице Стивън разкрива не просто своите любими шапки, но и сувенирите от целия си житейски път. “Не исках просто поредната книга със снимки, исках книга с история. Ако си художник или фотограф, ти създаваш снимки, но когато сложиш шапка на главата си, тогава разказваш история”, споделя дизайнерът. И каква история само! Пищните и понякога невероятни шапки на Stephen Jones са част от спектаклите на Dior, John Galliano, Vivienne Westwood и още десетки модни къщи. Но детството в Ливърпул е не по-малко важен сувенир за човека Стивън Джоунс. Приятелите в училище, първите стъпки в Ню Йорк – всички тези спомени са включени на страниците на Souvenirs. Може би най-важно си остава посланието на артиста и неговата страст. Стивън просто обича своята работа и това си личи с всяка страница… и всяка шапка.

Стивън Джоунс прави шапки-рокли към роклите на Thom Browne пролет-лято 2015

Сламените шапки на Стивън Джоунс за Comme des Garcons 1985г.

Стивън Джоунс за Dior, висша мода есен-зима 2005

Стивън Джоунс пристига за първи път в Ню Йорк в студиото на фотографа Larry Williams, 23 април 1982г. Вдясно е скицата на шапката, която Стивън мечтае да направи – пътен конус.

Готическото шоу на Stephen Linard с шапки от Стивън Джоунс, 1980г.

Стивън Джоунс за Louis Vuitton есен-зима 2012.

“Моят молив изобретява шапки от вече 40 години, от първите ми експерименти с лепило, картон и странни парчета плат в бурните времена на пънка като студент по мода в Saint Martin. Взимам остър меч от графит и се изправям пред предизвикателството Джаберуоки на празната страница. 10-секундна скица: първо овалът на главата, после врат, за да отбележа линията и ъгъла на гръбнака, рамо, за да загатна за тялото и сега шапката може да започне да расте. Въпреки че съзнанието ми е претъпкано с информация и кадри от цял живот гледане, гледане, гледане, това трябва да бъде спряно, за да може моливът ми да тича свободно. Затова най-хубавите шапки често започват живота си като подсъзнателни драсканици на ъгъла на страницата.” Стивън Джоунс, Souvenirs.

Stephen Jones: Souvenirs е в продажба от издателство Rizzoli с предговор от Грейс Кодингтън.

