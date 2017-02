Цветният календар на Loewe

Loewe отдават почит на прочутата флористка Констанс Спрай и нейната цветна революция. Креативният директор на марката Джонатан Андерсън избира историята на Констанс не само за пролет-лято 2017, но и за специален календар за цялата година. Вдъхновяващата история на британката започва съвсем скромно – от желанието й да завърне натюрмортите на фламандската школа в настоящето. Цветните букети от 17-ти и 18-ти век са съвсем опростени и използват наличната зеленина и дори бурени в природата наоколо. Този ефектен и пестелив подход печели на Constance Spry световна слава и дори красив сорт роза, която да носи нейното име.

Близо 90 години след отварянето на първия цветарски магазин на Констанс, Loewe избира да ни покаже 12 красиви букета в стила й – за всеки месец от годината. Флоралните импресии за заснети от фотографа Стивън Майзел и със сигурност ще ви донесат много вдъхновение и поне малко желание пролетта да дойде по-скоро с красивите си цветове.

ГАЛЕРИЯ

